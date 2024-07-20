В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов с просроченными паспортами

«Суть названного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином отдельных прав, а также в существенном расширении применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России, что в конечном итоге направлено на недопущение совершения им новых противоправных деяний и обеспечение его безусловного выезда из Российской Федерации», — пояснили парламентарии.