Беспрозванных остался разочарован ценами на продукты в Калининградской области

Беспрозванных считает, что Калининградская область — особый регион, где не все товары можно привезти по тем же ценам, что и в других регионах, однако это не значит, что за ценами не нужно следить.
«Создал экспертную группу по сдерживанию цен на продукты. Возглавил её сам. Вместе со специалистами из ФАС России, налоговой службы РФ и региона, Росстата, областных министерств, сельхозпроизводств и торговых сетей области проработаем вопрос сдерживания цен. Отдельно рассмотрим социально значимые товары».
Цель рабочей группы — проследить цепочку формирования цены от местного производителя до сети и от поставщика из других регионов до сети. Беспрозванных планирует сформировать перечень наиболее важных и востребованных товаров и провести анализ ценообразования по этим позициям. На эту работу отводится месяц, после чего будут приняты решения на региональном уровне и при необходимости — обращения в федеральный центр.
Беспрозванных также обсудил вопросы ценообразования с заместителями руководителя Федеральной антимонопольной службы.
«Со всеми сторонами обсуждаем возможность добровольно сдержать цену. Начало положено. Но дело не быстрое», — заключил он.