Беспрозванных остался разочарован ценами на продукты в Калининградской области

Цель рабочей группы — проследить цепочку формирования цены от местного производителя до сети и от поставщика из других регионов до сети. Беспрозванных планирует сформировать перечень наиболее важных и востребованных товаров и провести анализ ценообразования по этим позициям. На эту работу отводится месяц, после чего будут приняты решения на региональном уровне и при необходимости — обращения в федеральный центр.