Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

«Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и (вице-президент США — ред.) Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», — заявил в пятницу на встрече со своими сторонниками председатель DNC Джейми Харрисон.
При этом сам Байден ранее тем же днем опубликовал заявление, в котором четко дал понять, что планирует возобновить на следующей неделе свою избирательную кампанию. Сейчас он находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр, а несколькими днями ранее у него был диагностирован коронавирус.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.