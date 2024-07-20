«Страсти накалены». Пушков спрогнозировал развитие ситуации в США

На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.