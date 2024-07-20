Генсек ШОС заявил, что организация будет следовать своим обязательствам

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество должно устранять общие вызовы в области безопасности совместными усилиями, проявлять солидарность для укрепления нового типа международных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мина.

«Полагаем, что традиционные вызовы в области безопасности должны быть устранены посредством международного сотрудничества и на основе принципов солидарности», — подчеркнул он на заседании, посвященном теме сотрудничества ООН с СНГ, ОДКБ и ШОС.



Генсек ШОС заявил, что организация не отойдет от обязательств



Как уточнил Чжан Мин, тем самым страны мира смогут обеспечить более демократичный и справедливый мировой порядок. «Это в свою очередь позволит нам укреплять новый тип международных отношений, который будет характеризоваться взаимным уважением, справедливостью и равноправием», — пояснил он.

Генсек отметил, что все разногласия и споры между государствами необходимо урегулировать посредством диалога и переговоров. «Это должно делаться исключительно мирным путем, — добавил он. — Это позволит нам добиться общего будущего для человечества. Все эти принципы, цели и задачи абсолютно соответствуют положениям устава ООН».

Чжан Мин напомнил, что государства — члены ШОС придерживаются «шанхайского духа», обеспечивают взаимное доверие и общую выгоду, решают вопросы на принципах равенства и путем консультаций, проявляют уважение к культурному многообразию, сообща стремятся к совместному развитию. «Мы выступаем за уважение суверенитета и территориальной целостности, за невмешательство во внутренние дела друг друга и не приемлем угрозы либо применение силы», — подытожил он. -0-

