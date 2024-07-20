Трамп заявил об «очень хорошем» разговоре с Зеленским и пообещал добиться мира

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента. Владимир Зеленский в ноябре 2023-го предлагал Трампу приехать на Украину, чтобы при личной встрече объяснить, почему это невозможно. Бывший президент США отказался. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конфликт слишком сложный, чтобы его можно было завершить за один день. По информации The Telegraph, Трамп разработал план по российско-украинскому конфликту.