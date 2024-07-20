Трамп заявил об «очень хорошем» разговоре с Зеленским и пообещал добиться мира

«Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», — написал бывший американский президент в своей соцсети Truth Social. «Как ваш следующий президент США я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — добавил он.
Зеленский сообщил, что поздравил Трампа с номинацией на выборы президента от Республиканской партии и осудил «ужасное покушение в Пенсильвании». «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал он в Telegram. Президент Украины в разговоре отметил «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки» и пообещал, что Киев «всегда будет благодарен США за помощь» в противостоянии России.
Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента. Владимир Зеленский в ноябре 2023-го предлагал Трампу приехать на Украину, чтобы при личной встрече объяснить, почему это невозможно. Бывший президент США отказался. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конфликт слишком сложный, чтобы его можно было завершить за один день. По информации The Telegraph, Трамп разработал план по российско-украинскому конфликту.