Казахстан и Европейский союз обсудили текущие вопросы сотрудничества

Особое внимание было уделено вопросу упрощения визового режима ЕС для граждан Казахстана. Заместитель министра иностранных дел РК подчеркнул, что наша страна уже предприняла односторонние шаги по введению безвизового режима для европейских стран, и отметил, что казахстанское общество ожидает ответных мер, которые облегчат получение шенгенских виз. Он выразил надежду на скорое решение этого вопроса.