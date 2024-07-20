Казахстан и Европейский союз обсудили текущие вопросы сотрудничества

В ходе переговоров стороны обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Европейского союза, взаимодействие в сферах верховенства закона и прав человека, транспорта, энергетики, борьбы с изменением климата, охраны окружающей среды, образования и науки, а также реализацию Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС.
Особое внимание было уделено вопросу упрощения визового режима ЕС для граждан Казахстана. Заместитель министра иностранных дел РК подчеркнул, что наша страна уже предприняла односторонние шаги по введению безвизового режима для европейских стран, и отметил, что казахстанское общество ожидает ответных мер, которые облегчат получение шенгенских виз. Он выразил надежду на скорое решение этого вопроса.
Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о региональной безопасности и текущей ситуации в Афганистане. Казахстанский дипломат поделился результатами третьей встречи специальных представителей по Афганистану, организованной ООН 30 июня — 1 июля т.г. в Дохе, а также переговоров со Специальным посланником ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном.
В целом, стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия Казахстана и ЕС по всем направлениям и определили дальнейшие планы сотрудничества.