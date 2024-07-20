Европейские политики необоснованно вжились в роль Черчилля, заявил Вучич

«Конечно, все ссылаются на Черчилля. Я хотел было их спросить — вы это серьезно? Каждый думает, что он Черчилль, а он такой был один. Хотел им напомнить о (конференции союзных держав 1945 года — ред.) Ялте и кому Черчилль оставил весь восток Европы. Но делаешь вид, что не знаешь, притворяешься глупее, чем ты есть, иногда это полезнее для вашей страны. Насмотрелся и наслушался я Черчиллей за эти дни, как минимум десяток», — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.