Европейские политики необоснованно вжились в роль Черчилля, заявил Вучич

Глава сербского государства
«Конечно, все ссылаются на Черчилля. Я хотел было их спросить — вы это серьезно? Каждый думает, что он Черчилль, а он такой был один. Хотел им напомнить о (конференции союзных держав 1945 года — ред.) Ялте и кому Черчилль оставил весь восток Европы. Но делаешь вид, что не знаешь, притворяешься глупее, чем ты есть, иногда это полезнее для вашей страны. Насмотрелся и наслушался я Черчиллей за эти дни, как минимум десяток», — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.
По его словам, саммит проходил в формате «НАТО+» и был посвящен укреплению убежденности в необходимости победы Киева в конфликте до той меры, что «вы задаетесь вопросом — куда это все ведет?».
«Интерес Сербии — это мир, только остановите войну, и мы будем счастливее всего. Это все, что можем сказать мы, в Сербии. Думаю, что (президент Франции Эммануэль — ред.) Макрон пристойным образом смотрит на ситуацию, (канцлер ФРГ Олаф — ред.) Шольц понимает ситуацию, но другой вопрос, что они чувствуют и на какой они стороне, это недвусмысленно», — указал президент Сербии и снова подчеркнул, что требуется иной подход к вопросу конфликта на Украине.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.