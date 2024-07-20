Зеленский и Трамп провели «очень хороший разговор» по телефону

Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена. Также он неоднократно заявлял, что добьется быстрого урегулирования на Украине в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года. На предвыборных дебатах с Байденом три недели назад Трамп обещал, что в случае своей победы на выборах сможет завершить конфликт еще до своей инаугурации 20 января 2025 года.