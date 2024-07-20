Стрелявший использовал дрон за несколько часов до покушения на Трампа

Томас Мэтью Крукс, выстреливший в ухо бывшему президенту США Дональду Трампу на митинге в Пенсильвании, запустил беспилотник над местом проведения мероприятия за несколько часов до того, как Трамп вышел на сцену, сообщил NBC News источник.
По его словам, беспилотник с камерой позволил 20-летнему стрелку получить вид сверху, что, возможно, помогло ему спланировать нападение.
Газета The Wall Street Journal первой сообщила, что Крукс использовал беспилотник. Воздушное наблюдение, по-видимому, стало очередным случаем в череде нарушений безопасности, которые позволили стрелку едва не убить бывшего президента. Секретная служба часто запрещает использование беспилотников над охраняемыми территориями, хотя неясно, произошло ли это во время митинга в Батлере.
Неясно, как следователи узнали о полете дрона, но БПЛА часто оставляют электронные следы траектории своего полета, и у аппарата Крукса могла быть запись полета. По словам высокопоставленного источника в правоохранительных органах, в автомобиле злоумышленника были обнаружены беспилотник и его оборудование.
Мотив покушения на Трампа по-прежнему остается неизвестным и расследуется ФБР. После стрельбы Управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности начало три расследования в отношении Секретной службы, в том числе на предмет того, как агентство обеспечивала безопасность мероприятия кандидата в президенты США от республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон также пообещал провести расследование в конгрессе, а директору Секретной службы Кимберли Читл было предложено явиться на слушания в Комитете по надзору палаты представителей в понедельник.