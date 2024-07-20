Стрелявший использовал дрон за несколько часов до покушения на Трампа

Мотив покушения на Трампа по-прежнему остается неизвестным и расследуется ФБР. После стрельбы Управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности начало три расследования в отношении Секретной службы, в том числе на предмет того, как агентство обеспечивала безопасность мероприятия кандидата в президенты США от республиканцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон также пообещал провести расследование в конгрессе, а директору Секретной службы Кимберли Читл было предложено явиться на слушания в Комитете по надзору палаты представителей в понедельник.