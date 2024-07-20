Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции Британии

«Очередной пакет односторонних антироссийских ограничений, на этот раз приуроченных к мероприятию в малосодержательном формате, известном как “Европейское политическое сообщество”, красноречиво свидетельствует об отсутствии у нового правительства лейбористов свежих идей на приоритетном, по его собственному признанию, украинском треке британской внешней политики», — сказано в комментарии.
В диппредставительстве отметили, что вместо поиска конструктивных путей выхода из кризиса, во многом спровоцированном экс-премьером от консерваторов Борисом Джонсоном, правительство текущего премьера Кира Стармера следует «в санкционной колее вслед за предшественниками».
«Уверены, что в команде Стармера осознают бессмысленность своих действий. Лондон не сможет остановить естественный процесс развития торгово-экономических связей между независимыми странами мирового большинства. А издержки тупиковой санкционной политики лягут на британское население, и без того остро переживающее кризис стоимости жизни», — добавили в дипмиссии.
В четверг Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины.
До этого в четверг Стармер призвал на встрече Европейского политического сообщества, прошедшей в британском городе Вудсток, усилить меры по борьбе с танкерами, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.