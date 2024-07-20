Посольство РФ назвало обвинения США в кибератаках пропагандой

В российской дипмиссии напомнили, что профильные каналы коммуникаций, который использовались в том числе для обсуждений информационной безопасности, были свернуты именно по инициативе Вашингтона. В посольстве подчеркнули, что если США «действительно заинтересованы в равноправном и профессиональном диалоге, они знают куда необходимо адресовать свои озабоченности».