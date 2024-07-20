Посольство РФ назвало обвинения США в кибератаках пропагандой

Таким образом в посольстве прокомментировали заявление Госдепартамент США о внесении в санкционный список двух граждан России, которые якобы являются хакерами, действующими в интересах Москвы. В американском ведомстве назвали Россию «тихой гаванью» для киберпреступников, которые якобы осуществляют вредоносную деятельность против США и их союзников.
В российской дипмиссии напомнили, что профильные каналы коммуникаций, который использовались в том числе для обсуждений информационной безопасности, были свернуты именно по инициативе Вашингтона. В посольстве подчеркнули, что если США «действительно заинтересованы в равноправном и профессиональном диалоге, они знают куда необходимо адресовать свои озабоченности».
Ранее, 8 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в кибератаках безосновательными. По словам дипломата, якобы пострадавшие от кибератак страны в очередной раз не воспользовались специальными каналами связи по линии компетентных ведомств. Связано это с тем, что данные государства не заинтересованы в реальном расследовании, добавила представитель МИДа.
6 мая посла России в Чехии вызвали в МИД республики, где ему был заявлен протест в связи с некими кибератаками, которые якобы были зафиксированы на чешской территории. В российском МИДе уточнили, что местные спецслужбы связали их с «подконтрольной ГРУ РФ» хакерской группой АРТ 28. В посольстве РФ отвергли эти обвинения.
3 мая временного поверенного в делах посольства РФ в Германии вызвали в МИД ФРГ в связи с кибератакой на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую якобы совершила Россия в 2023 году. В посольстве это также отвергли и назвали недружественным шагом немецких властей. Позже Германия отозвала своего посла в РФ Александера Ламбсдорфа для консультаций.
В тот же день Госдеп США выступил с заявлением о том, что осуждает серию хакерских атак якобы связанной с РФ группой против ряда европейских стран. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения провокационным вбросом, не имеющим реальных доказательств.