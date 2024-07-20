Виталий Хоценко сообщил о громкой отставке в правительстве Омской области

"Исполнять обязанности заместителя председателя правительства Омской области и курировать внутриполитический блок, молодёжную политику, а также спорт будет Егор Андреевич Горбатенко.
Егор Андреевич работал в Минпромторге России, Правительстве ДНР и Правительстве Омской области, хорошо себя зарекомендовал и имеет опыт решения задач различной степени сложности", — заявил Виталий Хоценко.
Как отметил губернатор, Олег Заремба продолжит работу в команде в качестве советника и будет отвечать за вопросы взаимодействия с Министерством обороны России, а также военно-промышленным комплексом.