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Виталий Хоценко сообщил о громкой отставке в правительстве Омской области

В субботу, 20 июля 2024 года, губернатор Виталий Хоценко сообщил о громкой отставке в правительстве региона.

"Исполнять обязанности заместителя председателя правительства Омской области и курировать внутриполитический блок, молодёжную политику, а также спорт будет Егор Андреевич Горбатенко.

Егор Андреевич работал в Минпромторге России, Правительстве ДНР и Правительстве Омской области, хорошо себя зарекомендовал и имеет опыт решения задач различной степени сложности", — заявил Виталий Хоценко.

Как отметил губернатор, Олег Заремба продолжит работу в команде в качестве советника и будет отвечать за вопросы взаимодействия с Министерством обороны России, а также военно-промышленным комплексом.