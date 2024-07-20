Вице-премьер правительства России остался доволен прогулкой по Уфе

В пятницу, 19 июля, в Уфе прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В столице Башкирии он посетил несколько объектов, которые запланировали открыть к 450-летнему юбилею.
Кроме того, вице-премьер проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона и реализации нацпроектов.
Марат Хуснуллин ознакомился с ходом реконструкции старого арочного моста через реку Белую, посетил строительную площадку дворца борьбы, побывал в центре управления республикой и в историческом центре города. Также вмесет с главой республики Радием Хабировым возложил цветы к памятнику первому президенту РБ Муртазе Рахимову в парке имени Ленина.
Позже провел встречу с реководителем региона. Он признался, что все произвело на него «самое хорошее впечатлением».
— Давно не был в Уфе, — отметил вице-премьер. — В городе красивая архитектура домов, которые строят в том числе в рамках комплексной застройки территорий. Формируется новый современный стиль столицы республики. Это меня очень радует.
Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря большой системной работе управленческой команды.
Марат Хуснуллин и Радий Хабиров также обсудили вопросы формирования нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который объединит действующие проекты «Жилье», «Дороги» и программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов.
Глава республики наградил заместителя председателя за большой вклад в достижение целей национального развития и многолетнюю добросовестную работу и вручил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».