Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота

На заседании обсуждались экономические ситуации в обеих странах, текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования и науки, цифровизации и туризма. Особое внимание уделили конкретным мерам по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, созданию совместных предприятий и разработке комплексного механизма водно-энергетического сотрудничества для обеспечения водной, энергетической и продовольственной безопасности в Центральной Азии.