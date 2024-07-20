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Военная операция на Украине, день 878-й

Силы ПВО за ночь сбили 27 дронов над Ростовской и Смоленской областями. Зеленский сообщил о планах лично встретиться с Трампом, а тот рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с украинским президентом. В Киеве были взрывы, объект энергетики поврежден в Сумской области Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:35 Россия и Афганистан в борьбе с западными санкциями отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходя на рубли и афгани -посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Россия и Афганистан обложены односторонними нелегитимными санкциями, и отход от доллара — один из вариантов. Правда, Афганистану предстоит еще поработать над конвертацией своей валюты».

8:30 ВСУ начали «охотиться» за российскими беспилотниками с помощью FPV-дронов — глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Противник не спит и заимствует, как умеет, наши технологии. К сожалению, и это тоже реальность текущего момента».

8:25 Перебои со светом на Украине мешают раскрыть убийство скандального экс-нардепа Рады Ирины Фарион (известна жесткими высказываниями о России и русском языке) — глава украинского МВД Игорь Клименко.

Из-за «достаточно частых» плановых отключений не работала часть камер видеонаблюдения на месте происшествия.

8:20 Минобороны показало работу истребителей Су-35с, которые «круглосуточно выполняют задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации»:

8:15 Ночью был поврежден объект энергетики в Сумской области на севере Украины, гремели взрывы в Киеве — украинские СМИ.

Всего ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

8:10 Зеленский и Трамп поговорили по телефону впервые с тех пор, как последний покинул Белый дом в 2021 году.

Трамп назвал разговор «очень хорошим», а Зеленский заявил, что они договорились встретиться лично и обсудить, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

8:05 За ночь над Ростовской областью сбили 26 дронов, плюс еще один на Смоленской — Минобороны РФ.

Предварительно, никто не пострадал.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 878-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.