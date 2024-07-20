Военная операция на Украине, день 878-й

8:35 Россия и Афганистан в борьбе с западными санкциями отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходя на рубли и афгани -посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
«Россия и Афганистан обложены односторонними нелегитимными санкциями, и отход от доллара — один из вариантов. Правда, Афганистану предстоит еще поработать над конвертацией своей валюты».
8:30 ВСУ начали «охотиться» за российскими беспилотниками с помощью FPV-дронов — глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Противник не спит и заимствует, как умеет, наши технологии. К сожалению, и это тоже реальность текущего момента».
8:25 Перебои со светом на Украине мешают раскрыть убийство скандального экс-нардепа Рады Ирины Фарион (известна жесткими высказываниями о России и русском языке) — глава украинского МВД Игорь Клименко.
Из-за «достаточно частых» плановых отключений не работала часть камер видеонаблюдения на месте происшествия.
8:20 Минобороны показало работу истребителей Су-35с, которые «круглосуточно выполняют задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации»:
8:15 Ночью был поврежден объект энергетики в Сумской области на севере Украины, гремели взрывы в Киеве — украинские СМИ.
Всего ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
8:10 Зеленский и Трамп поговорили по телефону впервые с тех пор, как последний покинул Белый дом в 2021 году.
Трамп назвал разговор «очень хорошим», а Зеленский заявил, что они договорились встретиться лично и обсудить, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».
8:05 За ночь над Ростовской областью сбили 26 дронов, плюс еще один на Смоленской — Минобороны РФ.
Предварительно, никто не пострадал.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 878-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.