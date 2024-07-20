Военная операция на Украине, день 878-й

Силы ПВО за ночь сбили 27 дронов над Ростовской и Смоленской областями. Зеленский сообщил о планах лично встретиться с Трампом, а тот рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с украинским президентом. В Киеве были взрывы, объект энергетики поврежден в Сумской области Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.