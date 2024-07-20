В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП

Венгрия 1 июля начала свое председательство в ЕС. Орбан посетил Россию и провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным 5 июля, после чего, 8 июля, он отправился в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Они вызвали резкую критику в европейских столицах.