Премьер-министр провел встречу с временным поверенным в делах США в Молдове

Как сообщает пресс-служба кабмина, на встрече обсуждалась возможность дополнительной поддержки энергетического сектора Молдовы и процесс восстановления Украины. Также поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы в республике, как они интегрируются в систему образования, медицины и рынка труда.
«Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество в области кибербезопасности, снижения дезинформации в Интернете и борьбы с пропагандой, которая усилилась в контексте приближающихся президентских выборов и референдума по европейской интеграции».
Премьер Молдовы также выразил надежду, что США примут участие в Платформе партнерства для Республики Молдова, которая пройдет в сентябре этого года в Кишиневе.
Нина Мария Файт будет возглавлять американскую миссию в Молдова до назначения на должность нового посла.