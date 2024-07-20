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Премьер-министр провел встречу с временным поверенным в делах США в Молдове

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан провел беседу с временным поверенным в делах США в Молдове Ниной Марией Файт. Стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства на всех уровнях и программу сотрудничества.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

Как сообщает пресс-служба кабмина, на встрече обсуждалась возможность дополнительной поддержки энергетического сектора Молдовы и процесс восстановления Украины. Также поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы в республике, как они интегрируются в систему образования, медицины и рынка труда.

«Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество в области кибербезопасности, снижения дезинформации в Интернете и борьбы с пропагандой, которая усилилась в контексте приближающихся президентских выборов и референдума по европейской интеграции».

говорится в заявлении пресс-службы.

Премьер Молдовы также выразил надежду, что США примут участие в Платформе партнерства для Республики Молдова, которая пройдет в сентябре этого года в Кишиневе.

Нина Мария Файт будет возглавлять американскую миссию в Молдова до назначения на должность нового посла.