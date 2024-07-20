Премьер-министр провел встречу с временным поверенным в делах США в Молдове

Как сообщает пресс-служба кабмина, на встрече обсуждалась возможность дополнительной поддержки энергетического сектора Молдовы и процесс восстановления Украины. Также поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы в республике, как они интегрируются в систему образования, медицины и рынка труда.