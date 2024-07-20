«Единственная диктатура, которая возможна в стране, это диктатура закона». К 30-летию со дня первой инаугурации Президента

Не забывал Президент о нуждах предприятий и в конечном итоге простых людей (что тогда не все до конца понимали). Был принят документ «О расчетах потребителей за природный газ, электрическую и тепловую энергию» (указ от 15 августа 1994 года № 50). Это было тоже проявлением суперпозиции, умения видеть суть вопроса и решать его: «Учитывая критическое положение в обеспечении республики энергетическими ресурсами, особенно природным газом, в связи с несвоевременной оплатой потребителями стоимости газа, электрической и тепловой энергии: руководителям предприятий (объединений) и организаций независимо от форм собственности обеспечить под персональную ответственность… Установить, что при перезаключении контрактов с руководителями государственных предприятий (объединений) и организаций, потребляющих энергетические ресурсы, должно учитываться состояние дел с расчетами за них».