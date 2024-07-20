«Единственная диктатура, которая возможна в стране, это диктатура закона». К 30-летию со дня первой инаугурации Президента

О Лукашенко есть что сказать конкретными фактами и реальными примерами. Как отмечено в Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7:16). У Александра Григорьевича слова не расходятся с делом.
Например, во Франции считается дурным тоном напоминать, что обещал политик во время предвыборной кампании. В Беларуси же были выполнены и даже перевыполнены не только положения предвыборной кампании: «Отвести государство и народ от пропасти».
В своей речи на инаугурации Александр Лукашенко сказал: «День 20 июля 1994 года — день присяги первого Президента Беларуси — должен стать днем окончания противостояния в обществе и первым шагом к установлению гражданского согласия… Первый Президент должен подняться и поднимется над личными политическими пристрастиями, будет открыт к самому тесному сотрудничеству со всеми политическими силами, готовыми к конструктивной работе на благо Беларуси».
Протягивая открытую руку оппонентам и проигравшим, избранный Президент, победитель выборов, признанных всем международным сообществом, произнес эти слова после того, как Зенон Позняк, лидер на той момент, как казалось, самой грозной политической силы в Беларуси, сказал: «БНФ супрацоўнiчаць з урадам Лукашэнкi не будзе» («Звязда», № 145 от 13 июля 1994 года).
Позняк — человек, который больше пяти лет изображал из себя «лидера возрождения нации», — по итогу первого тура выборов набрал больше всех голосов только в Вилейке (на 0,3% больше, чем Лукашенко), Молодечно, Сморгони и Сморгонском районе, Лиде, Ивьевском и Островецком районах. При активной административной поддержке. Правда, Кебич его «тайно» поддерживал, в противовес Лукашенко.
Станислав Шушкевич, «разрушитель СССР», выступил еще «круче»: только в одном (!) районе страны опередил других кандидатов. Вячеслав Кебич сам с трудом победил только в двух районах города Минска и трех районах областей страны. Действующий тогда премьер-министр с надутым ореолом крепкого хозяйственника сдулся, столкнувшись с реальностью. С такими результатами они не представляли реальной политической силы. Однако все же получили щедрое политическое предложение от Президента — сотрудничать, что многие неверно расценили как слабость новой власти. В этом, как стало понятно со временем, ошиблись. Президент показал себя в суперпозиции, выше мелких обид.
Показателен случай в Лиозно, где произошло потом громкое покушение на Лукашенко. Выехавший накануне представитель команды кандидата в президенты Александра Лукашенко, несмотря на предварительную договоренность и двухчасовое ожидание в приемной местного исполкома, получил отказ в проведении встречи с кандидатом в местном клубе. Поскольку власти неожиданно заменили клуб на кинотеатр. Расклеивая листовки, представитель команды узнал, что за ним ходят люди и срывают объявления. Он моментально принял решение: достал мегафон и стал ездить по улицам поселка, громко зазывая людей на встречу с кандидатом.
Встреча с Александром Григорьевичем, стремительно подготовленная в условиях сопротивления местной вертикали, успешно прошла в переполненном зале кинотеатра. С выстланным ковром из живых цветов перед кандидатом в президенты… Так простые люди ответили на давление власти.
А после триумфа произошел выстрел на дороге. Может, в отместку за публичный успех?
Лукашенко всегда демонстрировал высокоэффективную, разумную работу, даже в режиме цейтнота и при выполнении нетривиальных задач. Тем более если требовалось молниеносное решение проблем со многими неизвестными. Со стороны было не всегда понятно, как преодолеть дистанцию между задумано — сказано — сделано. Никто в мире не имел удачной комплексной практики и теории выхода из жесткой системы централизованного планирования единого организма СССР. В отсутствие ресурсов и в агрессивной среде молодому Президенту приходилось самому, практически наощупь постигать науку управлять под внутренним и внешним негативным информационным воздействием.
Беларусь решила нетривиальную задачу.
Еще немецкий драматург и философ Фридрих фон Шиллер предложил концепцию, согласно которой человек может одновременно быть и патриотом, и гражданином мира, и в этом не будет противоречия. Но как это реализовать? Развивать свою страну и наращивать взаимодействие с другими государствами. Дружить за, не подчиняясь, не против или вопреки, что сейчас роскошь, которую не многие могут себе позволить. Примеры Союзного государства, ОДКБ, ШОС или БРИКС уже очевидны многим.
Первым документом, подписанным Лукашенко уже в официальном статусе после инаугурации, стал указ Президента Республики Беларусь от 22 июля 1994 года № 1 «О назначении премьер-министра Республики Беларусь».
Уже согласованные с Верховным Советом кандидатуры на пост премьер-министра, как и предложенные четыре заместителя премьер-министра, прошли без возражений, потому что были осознанно компромиссными и проходными в парламенте.
Первые назначения новой власти вызвали у многих удивление.
В тот же день, 22 июля, появилась новая ветвь власти — Администрация Президента Республики Беларусь (указ от 22 июля 1994 года № 6). Его руководителя уже Президент назначал сам, ни с кем не согласовывая. Появились и иные органы новой власти, не прописанные в действовавшей Конституции: «О Службе контроля Администрации Президента Республики Беларусь и Комитете по борьбе с коррупцией в органах государственной власти и управления Администрации Президента Республики Беларусь» (указ от 2 августа 1994 года № 16).
В своей речи на инаугурации Президент произнес и скоро начал реализовывать: «Единственная диктатура, которая возможна в стране, стремящейся на равных войти в мировое сообщество… это диктатура закона. Перед законом, перед нашей Конституцией должны быть равны все, от школьника до Президента». Жизнь показала, что белорусский лидер свое слово держит.
В 1994 году Батька проявил суперхарактер и издал указ Президента Республики Беларусь от 2 августа 1994 года № 17 «О приостановлении действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 1994 года № 548 [Об утверждении Положения о порядке предоставления служащим государственного аппарата льготных кредитов на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов (квартир)]».
О чем шла речь? После выборов, уже даже после решения ЦИК Республики Беларусь о признании выборов и победе Президента Александра Лукашенко, Вячеслав Кебич выдал «супермудреное», но не проработанное постановление о льготном порядке кредитования госслужащих. Понимая, что если Президент его отменит, то кровно обидит госслужащих, если не отменит — не сдержит своих предвыборных обещаний перед народом, и этот ход бюджет не осилит. Ловушка-цугцванг?
Хотелось им создать недовольный влиятельный слой чиновников в обществе.
Президент в день отмены этого иезуитского постановления не только создал Службу контроля и Комитет по борьбе с коррупцией при своей Администрации, но и принял решение «О сокращении количества работников центральных органов управления, местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь» (указ от 8 августа 1994 года № 30). Сразу на 30%! Без страха, что ему будут за это гадить и вредить, что и произошло потом.
Президент принял решение «Об отмене распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 1994 г. № 527 ₽ [О закреплении за председателем Верховного Совета Республики Беларусь Грибом М. И. и председателем Совета Министров Республики Беларусь Кебичем В. Ф. в пожизненное пользование дачи в административно-жилом комплексе Дрозды]» (указ от 11 августа 1994 года № 41). Кебич, идя на выборы, «отжалел» домик себе и заодно действующему председателю Верховного Совета М. И. Грибу, генерал-лейтенанту милиции, который на тот момент не проработал в должности председателя ВС и полгода, но сразу получил пожизненное право на недвижимость. Даже с нарушением действовавшего тогда законодательства и явной мощной коррупционной составляющей.
Представляете, в какую пучину беззакония и попрания всех норм была ввергнута страна, если бы к власти пришла такая «параллельная» команда? Украина бы отдыхала.
Не забывал Президент о нуждах предприятий и в конечном итоге простых людей (что тогда не все до конца понимали). Был принят документ «О расчетах потребителей за природный газ, электрическую и тепловую энергию» (указ от 15 августа 1994 года № 50). Это было тоже проявлением суперпозиции, умения видеть суть вопроса и решать его: «Учитывая критическое положение в обеспечении республики энергетическими ресурсами, особенно природным газом, в связи с несвоевременной оплатой потребителями стоимости газа, электрической и тепловой энергии: руководителям предприятий (объединений) и организаций независимо от форм собственности обеспечить под персональную ответственность… Установить, что при перезаключении контрактов с руководителями государственных предприятий (объединений) и организаций, потребляющих энергетические ресурсы, должно учитываться состояние дел с расчетами за них».
Позже принимается в развитие правовой базы вынужденное решение: «О заключении контрактов с руководителями государственных предприятий, объединений, организаций и учреждений» (указ от 1 сентября 1994 года № 82), которое вызвало огромное недовольство в «параллельном мире» оппозиции, у «новых» собственников «отжатого» имущества и жаркие дебаты в СМИ. Но в конечном итоге и в долгосрочной перспективе решение показало свою пользу для страны.
Ключевые структуры для построения основания архитектуры новой системы власти возникли по указу Президента Республики Беларусь от 4 августа 1994 года № 19 «О создании Управления делами Президента Республики Беларусь» и с принятием Положения о Совете безопасности Республики Беларусь (утверждено указом от 5 августа 1994 года № 24).
Ручное управление страной в режиме указов было настолько стремительным, что юбилейный указ № 100 был обыденным и принятым уже 9 сентября 1994 года.
Сто указов Президента за полтора месяца! Он вникал во все до мелочей.
Указ № 200 от 13 ноября 1994 года «О мерах по упорядочению цен на отдельные продовольственные товары и социальной защите населения» стал вехой и ярким показателем курса Первого.
В практике управления многосложным организмом страны вопросов было больше, чем ответов. «Теоретики» и представители «параллельного мира» скорее дискуссировали по ложным проблемам и бесплодно спорили, не понимая сути. Они не обеспечивали единого понимания стратегических моделей, характерных особенностей, различных аспектов и последствий решения, часто пытались вредить.
Президент взвалил на себя и достойно несет груз ответственности во имя Беларуси уже 30 лет, в некоторой степени опережая ход времени. Эффективность Лукашенко как управленца проявляется и в том, что он ставит очень далекие, амбициозные и масштабные цели, добиваясь их выполнения. Решения сегодняшние становятся частью долгосрочного плана для нации знаний.
Попробуем рассказать об этом в книге «Суперпозиция. “Параллельные миры”, которая создавалась по мотивам уникальной фотовыставки БЕЛТА и повествует о двух мирах: мире государства — созидания и развития, и мире оппозиции — разрушения и деградации, а также о том, как Президент, несмотря ни на что, выстоял и развивал с суперпозиции Республику Беларусь.