Глава Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти в субботу, 20 июля

Сегодня, 20 июля, глава региона Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Накануне, 19 июля 2024 года, во время областного штаба по подготовке к отопительному сезону в адрес Тольятти были озвучены некоторые нарекания.
— Поэтому уже на следующий день приехал в город, чтобы на месте во всем разобраться. Собрал всех ответственных за ситуацию, чтобы не допустить срывов в предстоящем отопительном сезоне, — написал Вячеслав Федорищев.
Руководитель региона собрал всех ответственных за ситуацию, чтобы не допустить срывов в предстоящем отопительном сезоне.