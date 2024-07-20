«Беларусь потеряла настоящего друга». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама

Лукашенко в соболезновании обратил внимание на то, что в Беларуси с большой скорбью узнали новость, связанную с окончанием жизненного пути генсека Компартии Вьетнама. Глава государства уточнил, что в личностью данного выдающегося политического деятеля, с которым он был знаком, неразрывно связано становление современного Вьетнама. Кроме того, в мире широко известны заслуги Нгуен Фу Чонга в реформировании партии, укреплении ее роли в обществе, а также в защите прав и интересов трудящихся.