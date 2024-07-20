«Беларусь потеряла настоящего друга». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июля, в пятницу, направил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
Глава государства от имени Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования, слова поддержки родным, близким генерального секретаря Компартии Вьетнаме и всему вьетнамскому народу.
Лукашенко в соболезновании обратил внимание на то, что в Беларуси с большой скорбью узнали новость, связанную с окончанием жизненного пути генсека Компартии Вьетнама. Глава государства уточнил, что в личностью данного выдающегося политического деятеля, с которым он был знаком, неразрывно связано становление современного Вьетнама. Кроме того, в мире широко известны заслуги Нгуен Фу Чонга в реформировании партии, укреплении ее роли в обществе, а также в защите прав и интересов трудящихся.
Президент заявил, что Беларусь потеряла настоящего друга, сумевшего внести значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, а также в расширение межпартийных контактов, гуманитарного взаимодействия.