Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

«Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком», — подчеркнул экс-премьер.