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Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в эфире телеканала Rlive.

«Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — сказал он.

При этом политик выразил сомнение в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы.

«Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком», — подчеркнул экс-премьер.

По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность» и ее неформального лидера президента Майи Санду в республике стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.