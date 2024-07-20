Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

«Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее», — сказал он.
При этом политик выразил сомнение в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы.
«Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком», — подчеркнул экс-премьер.
По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность» и ее неформального лидера президента Майи Санду в республике стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.