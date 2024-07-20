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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности, отметил его большой авторитет среди соотечественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — добавил президент.

Лукашенко Александр
Путин Владимир