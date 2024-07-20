Радий Хабиров и Марат Хуснуллин обсудили развитие Башкирии.

— В Башкортостане успешно реализуем мероприятия по финансированию жилищного строительства с использованием нашей программы жилстройсбережений. Её участникам из средств республиканского бюджета начисляется адресная государственная субсидия (премия) в размере до 30 процентов от суммы ежемесячных накопительных взносов. В рамках программы на 1 июня 2024 года действовало 3 276 накопительных вклада, объём средств на счетах участников составляет 1,2 млрд рублей. С начала действия программы свои жилищные условия улучшили 5 624 человека, — сказал руководитель региона. — Нашу программу высоко оценили на федеральном уровне. Она стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Опыт нашей республики уже перенимают другие регионы.