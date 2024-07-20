Радий Хабиров и Марат Хуснуллин обсудили развитие Башкирии.

В Центре управления республикой заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и Глава Башкортостана Радий Хабиров провели совещание по вопросам социально-экономического развития региона и реализации национальных проектов.
— Благодарю за проделанную в регионе работу. У республики впечатляющие успехи. По всем нашим вопросам вы стабильно находитесь в «зелёной зоне», что было бы невозможно без системной каждодневной работы, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — Отдельно хочу сказать по вводу жилья. В Башкортостане прошлый год был рекордный. Растёт градостроительный потенциал. Очень достойное качество строительства, хорошая архитектура, новые дома прекрасно вписываются в ландшафт. Приятно видеть, что Уфа преображается.
Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил о показателях ввода жилья в республике. Так, в 2023 году в регионе построили рекордные 3,3 млн кв. м жилых помещений. В 2024 году объём вводимого жилья планируют сохранить на уровне не ниже прошлого года.
По итогам 2023 года Башкортостан вошёл в число регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На её реализацию направили более 1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — федеральные средства. С 2019 года расселили почти 9 тысяч человек из 112 тысяч кв. м аварийного жилого фонда.
— В Башкортостане успешно реализуем мероприятия по финансированию жилищного строительства с использованием нашей программы жилстройсбережений. Её участникам из средств республиканского бюджета начисляется адресная государственная субсидия (премия) в размере до 30 процентов от суммы ежемесячных накопительных взносов. В рамках программы на 1 июня 2024 года действовало 3 276 накопительных вклада, объём средств на счетах участников составляет 1,2 млрд рублей. С начала действия программы свои жилищные условия улучшили 5 624 человека, — сказал руководитель региона. — Нашу программу высоко оценили на федеральном уровне. Она стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Опыт нашей республики уже перенимают другие регионы.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что региональная программа жилстройсбережний доказала свою эффективность, и предложил изучить опыт Башкортостана для его тиражирования по всей России.
Вице-премьер также обратил внимание на необходимость более активного использования механизма комплексного развития территорий (КРТ). Он предусматривает снос и реконструкцию не отвечающих современным требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших домов и инфраструктуры, а также строительство новых объектов и благоустройство территории по единому комплексному проекту. Это одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов. Напомним, что в Башкортостане реализуют 14 проектов КРТ с градостроительным потенциалом более 2 млн кв. м.
Зампред правительства России отметил и представленную в ЦУРе государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Башкортостана. В ней работают все 63 муниципалитета республики, которые оказывают порядка 45 услуг в электронном виде. К системе также подключились 159 ресурсоснабжающих организаций. Вся градостроительная документация региона полностью оцифрована и актуализируется сразу в системе. Это в том числе позволяет Башкортостану быть одним из лидеров в России по взаимодействию с Национальной системой пространственных данных.
Марат Хуснуллин поручил минстрою России синхронизировать республиканскую систему с разработками Росреестра.