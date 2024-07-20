Вице-премьер Марат Хуснуллин дал высокую оценку работе властей Башкирии.

«По нашему блоку мы проводим каждый четверг штаб, рассматриваем каждый регион. У нас стабильно Башкортостан в зеленой зоне — это означает, что регион выполняет все планы. Это большая системная работа. В 24 программах строительства регион принимает участие. Это разные федеральные заказчики, разные федеральные органы исполнительной власти. Везде работа идет на высоком уровне. Это если говорить о цифрах. Сегодня мы подводили итоги, даже замечаний нет. Значит, все в зеленой зоне, все выполняется. Мы сегодня, кроме текущих вопросов, рассмотрели перспективу. По поручению Президента мы должны отработать новый проект инфраструктуры для жизни, который касается каждого жителя. Это и жилье, это и дороги, это и социальные инфраструктуры, это и жилищно-коммунальное хозяйство. То, что очень важно для жителей. Вот мы сделали акцент на рассмотрение уже новой программы. Потому что по существующим все идет хорошо. Я хочу отметить очень позитивный опыт по градостроительной деятельности, то, что я увидел в ЦУРе. Хороший пример, его можно брать как тиражирование на всю страну. Я даю поручение Минстрою изучить опыт вместе с Росреестром, посмотреть интеграцию сегодня данных федеральных вместе с региональным центром управления. И для того, чтобы жителям еще более удобно стало, чтобы не все федеральные информационные ресурсы тоже могли получать плюсы. Мы посмотрели планы развития жилищного строительства. Хочу сказать, что очень хорошая динамика. Градопотенциал, выданные разрешения на строительство, каждый год стабильно растут», — сказал вице — премьер российского правительства, отвечая на вопросы журналистов.