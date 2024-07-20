Windows обнулили весь «цивилизованный» мир

В первых строчках списка которых как раз оказались те страны, которые попали накануне под цифровое рукотворное цунами и стали главными пострадавшими в этой ситуации. Кстати, мы до сих пор не знаем, затронуло ли цифровое цунами, накрывшее гражданскую авиацию, их военные объекты, корабли, самолеты, авианосцы и знаменитый Шестой флот США, вечно трущийся вблизи наших южных морских границ. Не было никаких сообщений от пресс-службы НАТО. Как там, в Брюсселе, в их штаб-квартире под флагом розы ветров — все ли в порядке? Все ли под контролем? Да или нет? Ядерные арсеналы, то ПО, что обеспечивает их хранение, тактические задания, проверки и так далее не получили, случаем, цифровую дырочку в результате полного краха программного обеспечения?