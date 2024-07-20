Windows обнулили весь «цивилизованный» мир

Оказалось, что достаточно обновления прославленной — во всех смыслах этого слова — системы программного обеспечения. Обычная и чрезвычайно рутинная операция, с которой сталкивается каждый обладатель любого гаджета — мобильного ли телефона, ноутбука или планшета, — привела к коллапсу авиаперевозок от Америки до Австралии, отмечает колумнист РИА Новости. Сломались и банки — не из стекла, а из денег, и даже в ресторанах быстрого питания невозможно было оплатить заказ. То есть поесть тоже стало категорически невозможно. «Цивилизованный» мир в мгновение ока обнаружил себя отброшенным практически в доиндустриальный век.
Одна из зачинательниц компьютерного бизнеса на планете — корпорация «Майкрософт», та самая, у которой «капитализация», крупные финансовые ресурсы, к которой ходил на поклон американский истеблишмент, — продемонстрировала столь низкую социальную ответственность, что в это дно невозможно постучать. Потому что руками уже сделать ничего не получается, а голова и вовсе не работает. Хоть она большая, коллективная и очень дорогостоящая.
Россия устояла, когда весь этот «райский сад» отправлялся в тревожное путешествие, оказавшееся дорогой в пещерную эпоху.
А системный кризис Запада, о котором мы предупреждали, спокойно и последовательно (за что нас называли «агрессивной автократией») не мог не получить жарким летом 2024-го года более яркой иллюстрации.
Где-то мы уже об этом слышали. Головокружение от успехов. Придуманных, а не настоящих. Грабительских, а не заработанных трудом. Манипулятивных, декларативных, только чтобы ввести глобальную целевую аудиторию в заблуждение. Ну и втюхать, естественно, ПО Windows как можно более широкому количеству корпоративных клиентов. Этих корпоративных клиентов — крупнейшие авиа-, железнодорожные и телекомпании — просто раздели до исподнего и показали потребителям, западным обывателям (всему этому ТСЖ «Райский сад»), кто и сколько стоит.
Если информационный телеканал Sky News — глобальный и очень англосаксонский, это «мощное оружие пропаганды» — погас на всех телеэкранах «райского сада», будучи не состоянии обеспечить свой собственный выход в эфир, это означает его полный крах. Нет резерва, нет запаса прочности, да и вообще — «чего не хватишься, ничего нет».
Характерный штрих к этому планетарному фиаско — заявления главной героини пятничного шоу, компании CrowdStrike, а точнее — ее главы Джорджа Курца, сообщившего, что CrowdStrike «выявила причину и работает над ее устранением».
Не знаем, огорчим или обрадуем мистера Курца, но если первое действие реализуемо, то второе — абсолютно безнадежно. Потому что причина — чудовищное легкомыслие. Не предательство, а обычная человеческая глупость, так свойственная обитателям «райского сада». Особенно тем, кто с большими деньгами и считает, что рулит миром. Глупость, что бы там ни говорил Курц, неустранима. Но от нее можно отгородиться, поставив «защиту от дураков».
Пока акции CrowdStrike летели вниз впереди собственного визга, а бизнес-сообщество считало убытки, дурно написанная программа обновления ПО ставила антирекорд дороговизны: к середине дня в пятницу ущерб уже составил примерно миллиард долларов. По самым скромным оценкам.
Важнейший, но намеренно не замеченный Западом факт: Россию и ее союзников все это не коснулось. Вообще. Никак и ни разу.
Россия в этом контексте — сияющая цифровая цитадель.
Аэропорты принимали и отправляли рейсы, регистрировали пассажиров и вообще выполняли все свои функции. То же самое касается и железнодорожных перевозок, работы банковского сектора. Не говоря, естественно, о ресторанах быстрого питания, доставке продуктов и иных заказов. Короче, «чего не хватишься», все у нас было. Нет, конечно, эту тихую победу России мы сами не заметили просто потому, что привыкли к практически идеальному функционированию всего. Любых служб, бизнесов и сервисов, что бы ни происходило.
Напомним, что это мы — а не они — под почти 20 тысячами санкций. Что это мы — а не они — были многократно названы «страной-бензоколонкой», у «которой нет квалифицированных айтишников, потому что “все они уехали”.
Напомним также, что это мы ведем СВО, в одиночку обороняя наши ценности, наших людей, а против нас ведут настоящую войну более полусотни государств.
В первых строчках списка которых как раз оказались те страны, которые попали накануне под цифровое рукотворное цунами и стали главными пострадавшими в этой ситуации. Кстати, мы до сих пор не знаем, затронуло ли цифровое цунами, накрывшее гражданскую авиацию, их военные объекты, корабли, самолеты, авианосцы и знаменитый Шестой флот США, вечно трущийся вблизи наших южных морских границ. Не было никаких сообщений от пресс-службы НАТО. Как там, в Брюсселе, в их штаб-квартире под флагом розы ветров — все ли в порядке? Все ли под контролем? Да или нет? Ядерные арсеналы, то ПО, что обеспечивает их хранение, тактические задания, проверки и так далее не получили, случаем, цифровую дырочку в результате полного краха программного обеспечения?
Чем дальше в лес, тем толще становится слой вопросов, на которые никто не дал никаких ответов, потому что публично их никто не задал.
Ну, а что касается России, то мы все увидели, насколько мы защищены. Системно, стратегически, как угодно и столько, сколько нам будет угодно, да еще с процентами. Так что мы имеем право на спокойствие — мы его заработали. А что и кто про нас говорит или думает, нам решительно наплевать. Мы свои доводы предъявили, а Запад этим цифровым коллапсом собственные аргументы полностью дезавуировал.
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