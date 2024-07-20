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«Прежде чем затиктокиться и чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги». Лукашенко призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана, а не критиковать власти

Лукашенко призвал белорусов не постить в TikTok, а помогать с последствиями бури.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии, которое прошло в пятницу, 19 июля, призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана в Беларуси, а не критиковать власти. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства призвал белорусов, прежде чем критиковать, сначала взять самим инструмент, помочь в ликвидации последствий урагана в Беларуси.

— Все должны, прежде чем затиктокиться там и чего-то в интернете писнуть… Иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек, — заявил президент Беларуси.

Лукашенко Александр