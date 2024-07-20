«Прежде чем затиктокиться и чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги». Лукашенко призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана, а не критиковать власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии, которое прошло в пятницу, 19 июля, призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана в Беларуси, а не критиковать власти. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канал «Пул Первого».