«Прежде чем затиктокиться и чего-то в интернете писнуть, иди возьми топор, пилу и помоги». Лукашенко призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана, а не критиковать власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии, которое прошло в пятницу, 19 июля, призвал белорусов помочь в ликвидации последствий урагана в Беларуси, а не критиковать власти. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства призвал белорусов, прежде чем критиковать, сначала взять самим инструмент, помочь в ликвидации последствий урагана в Беларуси.
— Все должны, прежде чем затиктокиться там и чего-то в интернете писнуть… Иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек, — заявил президент Беларуси.