Лукашенко не видит больших проблем в уборке урожая 2024, но требует организации

Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии, которое состоялось 19 июля, сказал, что нужна организация при уборке урожая в Беларуси, сообщили в эфире телеканала СТВ.
— Проблем больших я не вижу в уборке. Нужна просто организация, — заявил Лукашенко.
По его словам, уполномоченные люди на места приедут сегодня завтра, подчеркнув, что их решение является окончательным решением. Глава государства уточнил, что не должно быть подтверждения решений ни правительства, ни других органов, министерств.
— Если надо что-то решить, они свяжутся со мной. Мы в течение нескольких часов примем соответствующее решение.
Президент Беларуси, обращаясь на совещании к чиновникам, попросил поговорить с людьми.
— Но самое главное — заплатите, заплатите нормально людям, не жалейте. Это окупится.
Он подчеркнул, что лучше сэкономить на перемещении сельскохозяйственной техники по совхозам, колхозам, машинным дворам. Лукашенко акцентировал внимание на том, что удастся сэкономить и дать людям нормальную заработную плату. Кроме того, он также подчеркнул, что следует оказать поддержку людям, которые сегодня хорошо работают, стараются.