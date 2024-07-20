Лукашенко не видит больших проблем в уборке урожая 2024, но требует организации

Он подчеркнул, что лучше сэкономить на перемещении сельскохозяйственной техники по совхозам, колхозам, машинным дворам. Лукашенко акцентировал внимание на том, что удастся сэкономить и дать людям нормальную заработную плату. Кроме того, он также подчеркнул, что следует оказать поддержку людям, которые сегодня хорошо работают, стараются.