США получит территорию Республиканского стадиона в Кишиневе за 18 млн евро

«Дипломатический кампус США будет построен на земельном участке в столице, площадь которого составляет около 5,2 га. Американские власти также обязуются создать парк или пространства, открытые для широкой публики, заявленные инвестиции составят примерно 240 миллионов долларов».
Там заявили, что стоимость объекта недвижимости, на котором будет построено новое здание посольства США, установлена в соответствии с положениями закона «О возмездной передаче объекта недвижимости» и составит 18 миллионов евро.
Средства, полученные от продажи территорию Республиканского стадиона власти выделят на реализацию таких проектов, как ремонт нескольких спортивных школ, проектирование будущего Национального стадиона и создание Центра культуры и современного искусства «Универсул».
«Также США возместят расходы в размере до 7,5 миллиона евро, связанные с передачей земельного участка, находящегося в свободном владении, включая любые платежи, связанные с экспроприацией и освобождением его от любых построек», — уточняет пресс-служба парламента.
Соглашение между правительствами Молдовы и США о покупке собственности для нового здания посольства в Кишиневе заключается сроком на один год с возможностью продления на дополнительные периоды продолжительностью один год каждый, но не более пяти раз.