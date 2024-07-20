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США получит территорию Республиканского стадиона в Кишиневе за 18 млн евро

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Территория бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинева будет передана для строительства нового здания посольства США в Молдове. Соглашение с правительством Соединенных Штатов о покупке недвижимости для строительства нового здания диппредставительства было одобрено в первом чтении депутатами фракции партии «Действие и солидарность».

Источник: Sputnik.md

«Дипломатический кампус США будет построен на земельном участке в столице, площадь которого составляет около 5,2 га. Американские власти также обязуются создать парк или пространства, открытые для широкой публики, заявленные инвестиции составят примерно 240 миллионов долларов».

говорится в сообщении парламента.

Там заявили, что стоимость объекта недвижимости, на котором будет построено новое здание посольства США, установлена в соответствии с положениями закона «О возмездной передаче объекта недвижимости» и составит 18 миллионов евро.

Средства, полученные от продажи территорию Республиканского стадиона власти выделят на реализацию таких проектов, как ремонт нескольких спортивных школ, проектирование будущего Национального стадиона и создание Центра культуры и современного искусства «Универсул».

«Также США возместят расходы в размере до 7,5 миллиона евро, связанные с передачей земельного участка, находящегося в свободном владении, включая любые платежи, связанные с экспроприацией и освобождением его от любых построек», — уточняет пресс-служба парламента.

Соглашение между правительствами Молдовы и США о покупке собственности для нового здания посольства в Кишиневе заключается сроком на один год с возможностью продления на дополнительные периоды продолжительностью один год каждый, но не более пяти раз.