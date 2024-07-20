Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года, одержав победу во втором туре. В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого в Конституции страны было отменено ограничение на правление президента в два срока. На последних выборах 2020 года, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.