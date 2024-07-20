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Неутомимый Байден. Президент США отказался выходить из предвыборной гонки. Илон Маск высказался на счет «несоответствия» возраста политика

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Действующий президент США Джо Байден сообщил о готовности продолжать президентскую гонку, несмотря на свое состояние здоровья. Тем временем Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов.

Источник: Podrobno.uz

Последние неудачные дебаты Джо Байдена с Дональдом Трампом вызвали критику со стороны демократов. Все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата, однако сам Байден заявил, что намерен идти «до конца».

«Я с нетерпением жду возможности вернуться в предвыборную кампанию на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачать угрозу повестки дня Дональда Трампа», — сказал он.

Почти одновременно с этим заявлением бизнесмен Илон Маск высказался относительно возраста кандидатов.

«Должен быть определен максимальный возраст [для президента]», — написал он в соцсети X.

81-летний Байден является самым пожилым президентом в истории США. Среди республиканцев и демократов ведутся дебаты о его кандидатуре на переизбрание из-за преклонного возраста — часть однопартийцев публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Несмотря на это, Байден заявил, что не рассматривает возможность отказа от участия в президентских выборах из-за возраста.