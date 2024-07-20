Неутомимый Байден. Президент США отказался выходить из предвыборной гонки. Илон Маск высказался на счет «несоответствия» возраста политика

81-летний Байден является самым пожилым президентом в истории США. Среди республиканцев и демократов ведутся дебаты о его кандидатуре на переизбрание из-за преклонного возраста — часть однопартийцев публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Несмотря на это, Байден заявил, что не рассматривает возможность отказа от участия в президентских выборах из-за возраста.