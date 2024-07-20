Текслер: Легендарная Магнитка развивается и хорошеет

«Обсудили все наши ключевые планы, в том числе на этот сезон в Магнитогорске. По дорогам у нас рекорд, выходим на поселки, что очень важно. По количеству квадратных метров жилья также очень большой объем, и в разы превышаем предыдущие показатели. Продолжаем работу по благоустройству. В этом году завершим знаковый объект — сквер Металлургов. Скоро начнем новую большую стройку первого 50-метрового бассейна в 149-м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему. Постоянно уделяю этому внимание и буду продолжать это делать», — рассказал Алексей Текслер.