Текслер: Легендарная Магнитка развивается и хорошеет

В начале своего маршрута Алексей Текслер проконтролировал работы по рекультивации левобережной городской свалки Магнитогорска, работы на которой ведутся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Губернатор подчеркнул, что экологическое благополучие — одна из семи национальных целей развития страны, обозначенная Владимиром Путиным, и в области вопросам экологии всегда уделяли особое внимание.
«У нас есть опыт в регионе по рекультивации таких крупных объектов. Хочу обратить внимание, что проект важнейший для Магнитогорска. Свалка выбрасывала в год около 17 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это как небольшой завод! Плюс постоянные пожары в летнее время давали дополнительную нагрузку. Объект крайне востребованный и даст существенную долю снижения общих выбросов в Магнитогорске. Очень важно, чтобы все ваши обязательства были соблюдены к ноябрю», — обратился глава региона к представителю подрядчика.
Советник гендиректора, начальник управления производственной деятельности АО «Русатом Гринвей» (дочернего предприятия госкорпорации «Росатом») Александр Толмачев заверил, что в ноябре 2024 года все работы будут выполнены. «Сейчас работа на свалке идет круглосуточно: в дневную смену выводим девять экскаваторов, шесть бульдозеров, 12 самосвалов, один каток, трактора; в ночь — шесть экскаваторов, три бульдозера, 10−12 самосвалов», — рассказал он.
В настоящее время на объекте идет устройство защитного экрана — он состоит из инертных и биосинтетических материалов, призванных защищать тело свалки от попадания внутрь осадков, а также не допускать выхода газов наружу. В начале августа ожидается поступление установок по утилизации биогаза, в сентябре будет смонтирована установка по очистке сварочного фильтрата. В ноябре — как финальная точка — будет уложен 20-сантиметровый плодородно-растительный слой. Итогом рекультивации станет зеленый холм.
Следующий объект — тоже природоохранный: очистные сооружения правого берега. «В ходе работ были реконструированы сооружения биологической очистки сточных вод I очереди, сооружения выпуска очищенных вод и Цех механического обезвоживания», — рассказал главе региона директор МП теста «Водоканал» Сергей Аднамах.
В результате улучшено качество очистки сточных вод и повышена надежность процесса. Благодаря использованию энергоэффективного оборудования снизился удельный расход электроэнергии, а в перспективе должно быть сокращено воздействия вредных факторов на реку Урал.
«Буквально в течение последнего месяца завершили все работы. Большой важный объект для города, несколько лет он реализовывался, в том числе с поддержкой Фонда развития территории. Молодцы, что работу завершили своевременно», — оценил работу Алексей Текслер.
Глава региона подчеркнул, что реализация инфраструктурных проектов в Магнитогорске продолжится, в планах — реконструкция очистных левобережной части города.
Посетил Алексей Текслер обновленный Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» — «знаковый для горожан объект», он примет зрителей уже в сентябре — такую задачу поставил губернатор, он уверен, что театр найдет чем удивить как своих старых, так и новых зрителей. В частности, губернатора восхитил новый занавес — художники изобразили на нем символ Магнитогорска — мост через реку Урал, по которой проходит условная граница Европы и Азии, образы сказочного города, золотого ключика от него, и города металлургов.
«Молодцы, идея правильная. Мне нравится, что после реконструкции в театре появится много новых элементов, которые в будущем тоже станут традицией. И это важно для любого театра», — оценил задумку глава региона.
Он напомнил, что модернизация учреждений культуры проходит во всех муниципалитетах Челябинской области. Благодаря проекту «Культурная среда» в регионе создается современная инфраструктура для творческой самореализации и досуга населения. Продолжается капитальный ремонт детских школ искусств, библиотек, сельских Домов культуры, музеев, театров
О всестороннем развитии Магнитогорска и Челябинской области в целом губернатор говорил на встрече с полпредом президента на Урале Владимиром Якушевым, который также прибыл на торжества.
«Обсудили все наши ключевые планы, в том числе на этот сезон в Магнитогорске. По дорогам у нас рекорд, выходим на поселки, что очень важно. По количеству квадратных метров жилья также очень большой объем, и в разы превышаем предыдущие показатели. Продолжаем работу по благоустройству. В этом году завершим знаковый объект — сквер Металлургов. Скоро начнем новую большую стройку первого 50-метрового бассейна в 149-м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему. Постоянно уделяю этому внимание и буду продолжать это делать», — рассказал Алексей Текслер.
Вместе с Владимиром Якушевым, главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым и активистами движения «Молодая гвардия» губернатор возложил цветы к памятнику «Тыл — фронту», вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым торжественно запустил третью очередь парка «Притяжение», главным объектом которой стал светомузыкальный фонтан с символичным названием «Стальное сердце Родины» (фонтан с 1 724 струями максимальной высотой 30 м, в том числе восемью огненными струями был спроектирован специально для Магнитогорска) и заложил первый камень в основание будущего жилого комплекса на 600 тыс. квадратных метров,
В арене «Металург» состоялось торжественное вручение работникам комбината федеральных и региональных наград. Алексей Текслер поблагодарил за достижения в металлургии и в развитии города Виктора Рашникова, Сергея Бердникова. Выразил слова благодарности Владимиру Якушеву за поддержку. Назвал Магнитогорск легендарным городом, а его жителей — одной большой дружной командой: «Ваша профессия испытывает каждого человека на прочность. Весь коллектив Магнитогорского металлургического комбината, каждый житель Магнитки это испытание проходит “на отлично”. Вы делаете большую важную работу для всей нашей страны. Комбинат, город, область, федеральный центр — мы все вместе развиваем Магнитку благодаря тому, что вы — одна большая дружная команда. Магнитку называют легендарной, так и есть, так будет и дальше!».