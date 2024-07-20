США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок

Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), больше всего ядерных боеголовок в арсенале США за всю историю обладания оружием было в 1967 году — 31,3 тыс. штук. В тот год СССР обладал лишь 8,4 тыс. боеголовок, что почти в четыре раза меньше. В 1976 году Советский Союз впервые обошел по количеству боезарядов США, а к 1986 году достиг пика в 40,2 тыс. штук.