США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок

Соединенные Штаты по состоянию на сентябрь 2023 года располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).
В NNSA указали, что с 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. Примерно 2 тыс. ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа. При этом количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.
«Повышение прозрачности ядерных арсеналов государств важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении агентства.
Последний раз США публиковали такую информацию в октябре 2021 года (тогда ядерных боеголовок насчитывалось 3750), после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.
В Госдепартаменте ранее также отчитались, что по состоянию на 1 марта 2024 года Вашингтон располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами и 662 развернутыми носителями таких боезарядов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ).
Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала (на них приходится около 90% всего ядерного оружия в мире). На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс. (совпадает с данными NNSA).
Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), больше всего ядерных боеголовок в арсенале США за всю историю обладания оружием было в 1967 году — 31,3 тыс. штук. В тот год СССР обладал лишь 8,4 тыс. боеголовок, что почти в четыре раза меньше. В 1976 году Советский Союз впервые обошел по количеству боезарядов США, а к 1986 году достиг пика в 40,2 тыс. штук.