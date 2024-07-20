Параметры семейной ипотеки могут измениться — Марат Хуснуллин

«Несмотря на высокую ключевую ставку, мы продлили льготную ипотеку именно для семей, потому что это очень важно. По стране семейную ипотеку получили более 1,1 млн человек. Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем с бюджета. Это сотни миллиардов ежегодно. Поэтому мы посмотрим в течение трех месяцев, какая будет динамика. Посмотрим, если понадобятся какие-то необходимые меры, будем выносить на уровень правительства», — отметил Марат Хуснуллин.