В Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией

По его мнению, увековечивание Панфиловской дивизии — это прежде всего «дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы». «Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок», — заявил он, отметив, что манипуляция такой информацией «играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество».