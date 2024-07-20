Захарова заявила, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность

«Мы неоднократно комментировали данную тему в контексте наращивания Норвегией собственных военных приготовлений, повышения интенсивности учений и оперативных мероприятий с подключением союзников, усиления присутствия НАТО в Арктике. Отмечали постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост Североатлантического альянса. Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности», — подчеркнула дипломат, комментируя инициативу Осло, направленную на размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны.