Захарова заявила, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность

«Мы неоднократно комментировали данную тему в контексте наращивания Норвегией собственных военных приготовлений, повышения интенсивности учений и оперативных мероприятий с подключением союзников, усиления присутствия НАТО в Арктике. Отмечали постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост Североатлантического альянса. Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности», — подчеркнула дипломат, комментируя инициативу Осло, направленную на размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны.
В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности.
Захарова также добавила, что Россия не угрожает Норвегии. «Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой», — указала она.
В конце июня руководство оперативного командования «Финнмарк» Вооруженных сил Норвегии предложило отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения НАТО на 65 км на восток, чтобы использовать для военно-тренировочной деятельности альянса более выгодные со стратегической точки зрения районы.