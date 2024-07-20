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Писториус сделал дерзкое заявление о России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за России, пишет Tagesspiegel.

Источник: Reuters



«Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России», — утверждает он в комментарии изданию.

При этом министр попытался оправдаться тем, что «не хочет кого-то напугать», а напротив, «успокоить людей», чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.