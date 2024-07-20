Писториус сделал дерзкое заявление о России

При этом министр попытался оправдаться тем, что «не хочет кого-то напугать», а напротив, «успокоить людей», чтобы они не растерялись в чрезвычайной ситуации.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы.



Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.