В Риме прошел флешмоб против поставок оружия Украине

Как объяснил основатель Ассоциацией RRI2020 Андреа Джоя, основная цель флешмоба — привлечь внимание широкой общественности к ошибочной и опасной политической линии, выбранной в отношении ситуации в Украине и в отношениях с Россией. «Этот выбор сделали только представители власти, а не народ, начиная с лидеров ЕС и, следовательно, почти всех европейских правительств, включая и итальянское правительство. Власти должны принимать во внимание волю народа и помнить, что они должны уважать его мнение», — сказал он.