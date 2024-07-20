«Нет поставкам оружия украинскому правительству! Мир достигается не оружием, оно ведет только к мировой войне, за которую дорогую цену платят народы. Почему не прислушиваются к голосу людей, которые против?» — заявили участники акции, организованной Ассоциацией RRI2020 (Resistenza Resilienza Italiana 2020).
В ходе флешмоба, продлившегося три минуты, 12 человек в белых костюмах и масках при помощи черных зонтиков имитировали ядерный взрыв???
Как объяснил основатель Ассоциацией RRI2020 Андреа Джоя, основная цель флешмоба — привлечь внимание широкой общественности к ошибочной и опасной политической линии, выбранной в отношении ситуации в Украине и в отношениях с Россией. «Этот выбор сделали только представители власти, а не народ, начиная с лидеров ЕС и, следовательно, почти всех европейских правительств, включая и итальянское правительство. Власти должны принимать во внимание волю народа и помнить, что они должны уважать его мнение», — сказал он.
Активист напомнил, что большинство итальянцев выступают против поставок оружия и финансирования Украины, итальянцы особенно обеспокоены и экономическими затратами, которые страна не может себе позволить, и перспективой разрастания конфликта. Активист также отметил, что в центральных СМИ «дефицит правдивой информации».
Ранее США объявили о размещении на территории Германии с 2026 года новые средства огневого поражения большой дальности. В России отметили, что эти планы ведут к неконтролируемой эскалации.
В интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 20 июля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала, что в отношении поддержки Украины линия правительства останется «программной». Ранее стало известно, что Рим готовится поставить Киеву второй по счету комплекс ПВО Samp-T.