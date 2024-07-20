Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой Ростовской атомной электростанцией, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшись без света и воды, устроили забастовку. Жильцам домов организовали подвоз воды, энергетики до сих пор продолжают восстановительные работы.
«Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками. «Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского», — заключил он.
Ранее частично были обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.