Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ

«Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были… С учетом просьбы МИДа ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран», — сказал пресс-секретарь.