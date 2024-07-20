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Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ

МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Источник: Reuters

Ранее министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданин ФРГ, наемник, воевавший на стороне ВСУ, был приговорен к смертной казни в Белоруссии.

«Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были… С учетом просьбы МИДа ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что «данный преступник» является гражданином Германии, поэтому Белоруссии «понятна забота о нём германской стороны».

«В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ», — добавил Глаз.