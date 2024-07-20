Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск с рабочим визитом

На стройплощадках во всю идёт работа. Например, в Кайеркане скоро закончат реконструкцию детсада, построенного в 1985 году. Работы завершат там почти на полгода ранее запланированного. Учреждение уже осенью примет детей и станет ещё одним корпусом действующего детского сада № 84. Новый корпус решит задачу доступности дошкольного образования в районе Кайеркан.