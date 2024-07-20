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Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск с рабочим визитом

Он проинспектировал возведение объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совместно с зампредседателя Совета Федерации России Николаем Журавлёвым и депутатом Госдумы от Красноярского края Алексеем Веллером проинспектировали возведение объектов жилищной и социальной инфраструктуры в Норильске. Об этом сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства.

На стройплощадках во всю идёт работа. Например, в Кайеркане скоро закончат реконструкцию детсада, построенного в 1985 году. Работы завершат там почти на полгода ранее запланированного. Учреждение уже осенью примет детей и станет ещё одним корпусом действующего детского сада № 84. Новый корпус решит задачу доступности дошкольного образования в районе Кайеркан.

Сейчас педагоги детского сада разрабатывают концепцию учреждения, которая погрузит ребят в естественно-научную и техническую среды. Будет так называемый технопарк, где можно будет учиться экспериментированию, моделированию, знакомиться с профессиями.

Также были проинспектированы строительные площадки многоквартирных домов. Возведение восьми домов на 484 квартир необходимо завершить до конца года.

В доме ул. Лауреатов, 58 на данный момент ведут внутренние чистовые отделки. Также благоустраивают прилегающую территорию. В соседнем доме идут фасадные работы. Внутри монтируют перегородки, металлические конструкции обшивают огнезащитными материалами.

На улицах Павлова и Кирова возводят два дома для 115 семей. Здесь проводят внутренние, фасадные и кровельные работы.

Ещё два дома на 184 квартиры строят на ул. 50 лет Октября. Здесь монтируют сети, кровлю, возводят внутренние стены и утепляют фасад.

Вблизи ЖК завершают подготовку площадки для возведения лицея им. В. И. Долгих. В нём будет образовательный центр со школой и секциями, социокультурный комплекс и центр образовательных практик для педагогов. Его возведение планируют начать в 2025 году.

— Комплексный план Норильска реализуется сбалансировано. Жилые дома, объекты социальной сферы и коммунальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия модернизируются синхронно. Впереди активная стадия формирования бюджета. В бюджет должны попасть объекты, которые будут своевременно спроектированы и построены. Важно эти сроки определить сейчас и уже заранее готовиться к проведению строительных работ.

отметил Михаил Котюков
губернатор Красноярского края

Николай Журавлёв, зампредседателя Совета Федерации отметил, что комплексный план развития Норильска на особом контроле сенаторов и председателя Совета Федерации.