Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль

По информации пресс-службы правительства РК, стороны обсудили возможности строительства новой железнодорожной магистрали Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Булдак, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию.
«Совместное участие в реализации данного проекта предложил глава Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев. По его словам, туркменская сторона уже согласовала с афганскими коллегами создание логистического центра в Тургунди и в ближайшее время намерена приступить к строительству».
Планируется построить мощности для перевалки зерна, контейнеров и других грузов. Ожидается, что после запуска проекта логистический центр даст импульс увеличению грузооборота со стороны Тургунди.
«Мы приглашаем к участию в строительстве казахстанскую сторону. Известно, что у вас налажено качественное производство верхнего железнодорожного полотна. Есть и много других возможностей. Тургунди — Герат это не только строительство железной дороги, но и дальнейшее развитие грузопотока, привлечение грузов по данному направлению. С участием казахстанской стороны мы можем в разы увеличить привлекательность этого коридора».
Представители афганской стороны выразили готовность обеспечить транзит грузов через Казахстан и Туркменистан в Пакистан. Они подчеркнули эффективность развития данного коридора для всех участников перевозочного процесса и выразили заинтересованность в импорте китайских товаров через территории Казахстана и Туркменистана.
«Мы рады приветствовать предложения о совместной реализации нового железнодорожного направления и слышать, что у Туркменистана и Афганистана есть планы по строительству дороги Тургунди — Герат. Очень важно, когда стороны проекта объединяют усилия. Мы поддерживаем идею Туркменистана, это фактически начало строительства западного коридора через Афганистан в Пакистан и далее в Индию».
В этот же день вице-премьер Казахстана провел встречу с делегацией Ирана, на которой обсудили ход реализации совместных намерений по развитию транспортной и логистической инфраструктуры.