Казахстан, Туркменистан и Афганистан хотят построить новую железнодорожную магистраль

«Мы приглашаем к участию в строительстве казахстанскую сторону. Известно, что у вас налажено качественное производство верхнего железнодорожного полотна. Есть и много других возможностей. Тургунди — Герат это не только строительство железной дороги, но и дальнейшее развитие грузопотока, привлечение грузов по данному направлению. С участием казахстанской стороны мы можем в разы увеличить привлекательность этого коридора».