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Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии

КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решил больше не выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики, чтобы в будущем занять место в правительстве страны.

«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности. Мне это ближе, поскольку я знаю, что Молдавия — парламентская республика и полномочия есть у премьер-министр и правительства», — заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.

По его словам, было бы правильно, чтобы президент был одинаково близок ко всем партиям и далек от всех политсил. Он признал, что будучи президентом поддерживал соцпартии, а Санду сейчас поддерживает партию «Действие и солидарность», поэтому и нельзя говорить о «президенте для всех». Додон полагает, что стоило бы прописать в законодательстве непартийность президента.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.