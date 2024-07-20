Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии

«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности. Мне это ближе, поскольку я знаю, что Молдавия — парламентская республика и полномочия есть у премьер-министр и правительства», — заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.
По его словам, было бы правильно, чтобы президент был одинаково близок ко всем партиям и далек от всех политсил. Он признал, что будучи президентом поддерживал соцпартии, а Санду сейчас поддерживает партию «Действие и солидарность», поэтому и нельзя говорить о «президенте для всех». Додон полагает, что стоило бы прописать в законодательстве непартийность президента.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.