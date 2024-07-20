Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии

«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности. Мне это ближе, поскольку я знаю, что Молдавия — парламентская республика и полномочия есть у премьер-министр и правительства», — заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.