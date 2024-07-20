Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

19 июля телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки. До этого, 18 июля, телеканал NBC News сообщил, что окружение главы государства Соединенных Штатов прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию.