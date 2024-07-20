Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ — центр развития Тольятти»

«АВТОВАЗ — предприятие, которое определило 58 лет судьбу отечественной автомобильной промышленности и судьбу машиностроения, показывает из года в год самые лучшие результаты. Мы любим продукцию, мы сами ездим на машинах АВТОВАЗа. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что предприятие, как и десятилетия назад, показывает лучшую практику во многих направлениях. Предприятие для города является центром развития, центром притяжения», — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заводчанам и всем жителям Автограда.