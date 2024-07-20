Киргизия призвала Тину Канделаки не вносить разлад в отношения с Россией

«Увековечивание памяти Панфиловской дивизии — это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей киргизского, русского и других народов, родившихся в Киргизии и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок», — добавил глава пресс-службы президента.