Глава минпрома России Антон Алиханов посетил уфимское предприятие «Гидравлика».

Справочно. За 5 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду прошлого года. В 2023 году предприятия республики отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 2,4 трлн рублей, или 110% к 2022 году (РФ — 109%). Наиболее высокую динамику показывают обрабатывающие производства и обеспечение электроэнергией, газом и паром. На реализацию мер поддержки промышленного сектора в 2024 году в республике предусмотрено более 3 млрд рублей.