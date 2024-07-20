Глава минпрома России Антон Алиханов посетил уфимское предприятие «Гидравлика».

20 июля в Уфе министр промышленности и торговли Антон Алиханов посетил уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика».
Здесь он ознакомился с работой цехов, где производится сборка и испытания вспомогательных газотурбинных двигателей и агрегатов. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и занимается выпуском вспомогательных силовых установок, агрегатов, металлических рукавов, гидравлических, топливных и воздушных фильтров.
По словам генерального директора Виктора Новикова, эти изделия широко применяются в отечественной авиационной и аэрокосмической технике.
В настоящее время УАП «Гидравлика» активно занимается импортозамещением, осваивая выпуск ряда агрегатов и систем для новейших российских среднемагистральных пассажирских самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21. Эти проекты стимулируют развитие производственных мощностей — модернизацию станочного парка, внедрение новых технологий.
Так, в 2018 году на «Гидравлике» реализовали инвестиционный проект стоимостью 278,6 млн рублей по техническому перевооружению испытательного центра. Он предусматривает проведение с современным уровнем автоматизации тепловых вибрационных и других испытаний для подтверждения требуемых характеристик изделий.
Антон Алиханов также осмотрел площадку по строительству корпусов механической обработки и испытательного корпуса в рамках КПГА (комплексная программа развития авиаотрасли). Задача испытательного центра — тестировать изделия, в том числе их опытные образцы.
«Сейчас завод расширяет производство, чтобы увеличить выпуск продукции для гражданского сектора — до конца 2025 года будет реализован инвестпроект с объемом финансирования 7422 млн рублей. В рамках гособоронзаказа предприятие получило федеральную субсидию. Главное для нас сейчас — реализация задач, поставленных президентом страны в части технологического суверенитета, роста производства в обрабатывающей промышленности и инвестиций в основной капитал. К 2030 году планируем увеличить долю инновационной продукции в валовом региональном продукте до 35%», — подчеркнул премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Справочно. За 5 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду прошлого года. В 2023 году предприятия республики отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 2,4 трлн рублей, или 110% к 2022 году (РФ — 109%). Наиболее высокую динамику показывают обрабатывающие производства и обеспечение электроэнергией, газом и паром. На реализацию мер поддержки промышленного сектора в 2024 году в республике предусмотрено более 3 млрд рублей.