Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе

«Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации», — говорится в сопроводительной записке к проекту.
Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи.
Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.