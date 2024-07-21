Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе

«Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации», — говорится в сопроводительной записке к проекту.