В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену

Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку «нет кандидатов лучше, чем он». Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.