Санду в Великобритании обсудила стабильность и устойчивость Молдовы

На полях саммита глава государства провела беседу о поддержании мира и стабильности в Молдове с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Участники разговора обязались продолжать сотрудничество для поддержания мира и стабильности в Молдове, повышения ее устойчивости, развития экономики и улучшения условий жизни граждан страны, сообщили в пресс-службе администрации президента.
Также Санду выступила сопредседателем совместно с президентом Макроном в одной из рабочих групп саммита, посвященной защите демократии в Европе. В повестке дня молдавского лидера также был ряд двусторонних встреч с такими европейскими лидерами как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Латвии Эвика Силия, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министра Нидерландов Дик Шуф и глава дипломатии ЕС Джозеп Боррелль. Основной темой бесед стали вопросы европейской интеграции, экономическом развитии и устойчивости Республики Молдова.
Участников саммита приветствовал король Великобритании Карл III, который посетил мероприятие, отметили в пресс-службе президента Молдовы.