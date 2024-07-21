Санду в Великобритании обсудила стабильность и устойчивость Молдовы

Также Санду выступила сопредседателем совместно с президентом Макроном в одной из рабочих групп саммита, посвященной защите демократии в Европе. В повестке дня молдавского лидера также был ряд двусторонних встреч с такими европейскими лидерами как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Латвии Эвика Силия, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министра Нидерландов Дик Шуф и глава дипломатии ЕС Джозеп Боррелль. Основной темой бесед стали вопросы европейской интеграции, экономическом развитии и устойчивости Республики Молдова.